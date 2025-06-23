ГАИ в выходные задержала в Уфе почти три десятка нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали почти три десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 48 часов было зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых, к счастью, никто не пострадал. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 644 нарушения правил дорожного движения.
— Задержаны 29 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, пятеро водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.