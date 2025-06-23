В Перми осудили мужчину, назвавшего свидетельницу воровкой в суде

Мужчина, который назвал свидетельницу воровкой во время заседания суда, был осуждён в Перми, сообщает краевое ГУФССП.
Конфликтная ситуация случилась во время рассмотрения гражданского дела. Во время выступления одной из свидетельниц ответчик начал оскорблять женщину. Мужчина назвал пермячку воровкой и фальшивкой, а после стал обвинять её в продажности и лживости. Оскорблённая женщина решила обратиться в суд из-за страданий и чувства унижения, которые она испытала в суде.
За обидные высказывания пермячка хотела взыскать с мужчины 100 тысяч рублей. Во время рассмотрения иска в суде главными доказательствами стала аудиозапись заседания и лингвистическая экспертиза, которая показала, что лишь два из пяти высказывания являются оскорблениями. Суд постановил взыскать с мужчины 15 тысяч рублей за публичные оскорбления.
Исполнительное производство было возбуждено судебными приставами в отделе по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам. Из-за того, что мужчина не спешил выплачивать задолженность, сотрудники ГУФССП наложили ограничения на его недвижимость и машину, а также взыскали штраф в 7% от суммы долга. После ареста счетов пермяк перечислил необходимую сумму.