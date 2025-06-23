В Перми осудили мужчину, назвавшего свидетельницу воровкой в суде

Конфликтная ситуация случилась во время рассмотрения гражданского дела. Во время выступления одной из свидетельниц ответчик начал оскорблять женщину. Мужчина назвал пермячку воровкой и фальшивкой, а после стал обвинять её в продажности и лживости. Оскорблённая женщина решила обратиться в суд из-за страданий и чувства унижения, которые она испытала в суде.