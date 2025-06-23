Ростех запустил поставки новых мини-ракет для зенитного комплекса Панцирь

Холдинг «Высокоточные комплексы» передал российским вооружённым силам партию современных мини-ракет для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу госкорпорации «Ростех».
«Партия мини-ракет, изготовленная в рамках государственного оборонного заказа, отгружена Министерству обороны России», — говорится в сообщении.
В пресс-службе «Ростеха» уточнили, что эти компактные боеприпасы разработаны для поражения различных целей в ближней зоне, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Ранее сообщалось, что комплексы «Панцирь-С» успешно прошли все необходимые тесты и были одобрены военной комиссией. Эти системы продемонстрировали свою способность эффективно поражать воздушные цели различной степени сложности.
Недавно госкорпорация «Ростех» поставила в зону специальной военной операции маскировочные радиопоглощающие комплекты для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка».