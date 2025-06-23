Эфиопский оркестр впервые примет участие в Фестивале «Спасская башня»

Марширующий оркестр Национальных сил обороны Эфиопии впервые примет участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» с 22 по 31 августа. Зрители смогут прочувствовать африканский колорит и услышать национальную музыку в исполнении зарубежных гостей на Красной площади.
Коллектив привезет в Москву репертуар, отражающий самобытную культуру Эфиопии и отдающий дань классическим произведениям мировой музыки. Оркестр также исполнит современные композиции в оригинальной аранжировке. Гости «Спасской башни» смогут услышать, как звучат такие национальные инструменты, как кэбэро — двусторонний барабан, масенко — старинный амхарский струнно-смычковый инструмент и эфиопская однострунная скрипка.
История марширующего оркестра Национальных сил обороны Эфиопии началась в конце XIX века. Император Менелик II приказал создать подразделение, обеспечивающее музыкальное сопровождение государственных визитов и военных парадов. С тех самых пор и по сей день коллектив с честью выполняет возложенные на него функции. Музыканты также принимают участие в крупнейших национальных культурных мероприятиях и международных фестивалях, где транслируют мужество и стойкость эфиопских вооруженных сил и богатое культурное наследие страны.
Сегодня коллектив развивается под руководством начальника Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил Эфиопии генерал-майора Эндалкачу Валдэкидан Дега. Оркестр не только совершенствует мастерство исполнения национальной и мировой военно-оркестровой музыки, но и уделяет большое внимание воспитанию молодого поколения военных музыкантов.
XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» соберет свыше полутора тысяч участников из разных стран мира. В этом году праздник музыки и света посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. На брусчатку Красной площади выйдут ведущие музыкальные коллективы российских и зарубежных силовых ведомств.
Фестиваль проводится при организационной и финансовой поддержке Министерства обороны России, МИД России, Минкультуры России и Департамента культуры города Москвы.
Купить билеты на вечерние представления на данном этапе можно только через официальный сайт Фестиваля (spasstower.ru). Стоимость билетов от 1000 рублей. Уполномоченный представитель по продаже билетов — ООО «Интикетс». Организаторы просят быть бдительными и не покупать электронные билеты с рук и у третьих лиц.
Реклама.
0+
Рекламодатель ООО «Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля “Спасская Башня”, ОГРН 1037710048551.