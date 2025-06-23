Эфиопский оркестр впервые примет участие в Фестивале «Спасская башня»

История марширующего оркестра Национальных сил обороны Эфиопии началась в конце XIX века. Император Менелик II приказал создать подразделение, обеспечивающее музыкальное сопровождение государственных визитов и военных парадов. С тех самых пор и по сей день коллектив с честью выполняет возложенные на него функции. Музыканты также принимают участие в крупнейших национальных культурных мероприятиях и международных фестивалях, где транслируют мужество и стойкость эфиопских вооруженных сил и богатое культурное наследие страны.