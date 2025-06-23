Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы три страны, с которыми Россия отменит визовый режим в 2025 году

В этом году Россия отменит визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом в понедельник, 23 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

В этом году Россия отменит визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом в понедельник, 23 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

— Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам соглашения будут заключены в 2025 году, — уточнил он.

Кроме того, глава ведомства добавил, что проект отмены виз с Мьянмой находится на финальной стадии.

— Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы. Соответственно, ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на ВЭФ соглашение с Мьянмой подпишем, — цитирует его слова ТАСС.

Безвизовый режим для россиян доступен в Турции, Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Сербии, Черногории, Израиле, Аргентине, Бразилии, а также странах Евразийского экономического союза — Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии.

По словам туристического агента Елизаветы Черновой, отдых в Турции остается самым оптимальным по соотношению «цена — качество», несмотря на сообщения о случаях экономии со стороны местных отелей.