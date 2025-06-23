Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам напоминают об опасности борщевика Сосновского

В Красноярске Роспотребнадзор предупредил жителей о потенциальной угрозе, которую представляет борщевик Сосновского.

В Красноярске Роспотребнадзор предупредил жителей о потенциальной угрозе, которую представляет борщевик Сосновского. Сок этого растения способен вызывать серьезные ожоги.

Ожоги могут проявиться не сразу, а только при попадании солнечных лучей на кожу, которая контактировала с соком, даже спустя несколько дней. Если сок борщевика попадает в глаза, это может привести к потере зрения. Кроме того, вдыхание пыльцы растения вызывает раздражение горла, тошноту и рвоту. Длительное пребывание в зарослях борщевика может вызвать головокружение и даже потерю сознания.

Если сок растения все же попал на кожу, необходимо немедленно промыть пораженный участок водой, нанести средство от ожогов и защитить его от солнечных лучей как минимум на два дня.

Особенно уязвимы дети, которые могут использовать полые стебли борщевика для игр. В случае попадания сока на слизистую оболочку рта у ребенка ожог практически неизбежен.

Если борщевик обнаружен на дачном участке, следует помнить, что инструменты, использованные для его удаления, также могут представлять опасность, если не будут тщательно очищены от сока.