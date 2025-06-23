Красноярцам напоминают об опасности борщевика Сосновского

Ожоги могут проявиться не сразу, а только при попадании солнечных лучей на кожу, которая контактировала с соком, даже спустя несколько дней. Если сок борщевика попадает в глаза, это может привести к потере зрения. Кроме того, вдыхание пыльцы растения вызывает раздражение горла, тошноту и рвоту. Длительное пребывание в зарослях борщевика может вызвать головокружение и даже потерю сознания.