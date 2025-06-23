Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в десятидневном тестовом режиме

В парке 50-летия Октября в Самаре вновь заработал фонтан «Царевна-Лебедь». Пока он запущен в тестовом режиме — на 10 дней.
Как сообщают в мэрии города, перед запуском специалисты провели ревизию, проверили насосы, двигатели, оборудование и светодиодную подсветку, очистили 47 форсунок.
Если тест пройдет успешно, фонтан перейдёт на постоянный режим — с 9 утра до 10 вечера. В вечернее время будет работать подсветка.
Фонтан продолжает наполняться водой из новой скважины. Уровень воды поднимается примерно на 3 см в день. Ожидается, что он достигнет нормы в течение месяца.
Фонтан был открыт в 1985 году в честь 25-летия завода «Металлург». В будущем на водоеме планируют возобновить прокат лодок и катамаранов.
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