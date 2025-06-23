«НАТО придется иметь дело с Испанией»: новый саммит в Гааге может усилить разногласия между членами альянса

Президент США Дональд Трамп и его коллеги по НАТО встретятся во вторник, 23 июня, в Гааге на саммите, который может усилить разногласия между членами альянса, особенно в связи с новыми обязательствами расхода на оборону. Об этом пишет Asociated Press.
«Всего неделю назад всё казалось радужным», — отмечает издание.
Авторы статьи обратили внимание, что генсек НАТО Марк Рютте с оптимизмом смотрел на готовность европейских членов альянса и Канады взять на себя обязательство инвестировать в оборону.
Однако через некоторое время Испания отвергла новую цель НАТО, согласно которой каждая страна должна тратить 5% своего ВВП на нужды альянса, назвав такие меры «необоснованным». Однако, как заявил Трамп, «США не должны уважать эту цель».
«НАТО придется иметь дело с Испанией. Испания платит очень мало», — отметил американский лидер.
В 2024 году Испания была признана самым низкозатратным членом альянса, направляя на оборону менее 2% своего ВВП.
Ранее появилось сообщение, что правительство Испании блокирует возможность достижения консенсуса в НАТО по одобрению процентного увеличения военных расходов. Как сообщал ABC, Мадрид не согласен с принципом установления процента инвестиций в оборону относительно ВВП.