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«НАТО придется иметь дело с Испанией»: новый саммит в Гааге может усилить разногласия между членами альянса

AP: Саммит НАТО в Гааге может усилить разногласия между членами альянса.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп и его коллеги по НАТО встретятся во вторник, 23 июня, в Гааге на саммите, который может усилить разногласия между членами альянса, особенно в связи с новыми обязательствами расхода на оборону. Об этом пишет Asociated Press.

«Всего неделю назад всё казалось радужным», — отмечает издание.

Авторы статьи обратили внимание, что генсек НАТО Марк Рютте с оптимизмом смотрел на готовность европейских членов альянса и Канады взять на себя обязательство инвестировать в оборону.

Однако через некоторое время Испания отвергла новую цель НАТО, согласно которой каждая страна должна тратить 5% своего ВВП на нужды альянса, назвав такие меры «необоснованным». Однако, как заявил Трамп, «США не должны уважать эту цель».

«НАТО придется иметь дело с Испанией. Испания платит очень мало», — отметил американский лидер.

В 2024 году Испания была признана самым низкозатратным членом альянса, направляя на оборону менее 2% своего ВВП.

Ранее появилось сообщение, что правительство Испании блокирует возможность достижения консенсуса в НАТО по одобрению процентного увеличения военных расходов. Как сообщал ABC, Мадрид не согласен с принципом установления процента инвестиций в оборону относительно ВВП.

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