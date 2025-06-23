Глава МИД Ирана Аракчи заявил о координации позиций Москвы и Тегерана

МИД России выступило с резким осуждением в связи с нанесёнными США авиаударами по иранским ядерным объектам, которые произошли на рассвете 22 июня после атак Израиля по территории Исламской Республики. В ведомстве отметили, что такие действия грубо нарушают международные нормы и несут серьёзные риски для региональной и глобальной стабильности.