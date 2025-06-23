Глава МИД Ирана Аракчи заявил о координации позиций Москвы и Тегерана

Тегеран ценит заявления Москвы, которая осудила эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом в Telegram-канале заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По словам главы иранской дипломатии, Москва и Тегеран всегда работали и общались, согласовывая свои позиции.
«Сейчас особые обстоятельства в регионе требуют, чтобы наши позиции были более выверенными, серьезными и близкими», — написал Аракчи.
Кроме того, глава МИД Ирана сообщил, что в понедельник, 23 июня, он рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным вопросы, связанные с угрозами на Ближнем Востоке, в том числе нападение Израиля и США на Иран.
«У нас с Россией общие озабоченности и противники», — напомнил политик.
Накануне глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву. В российской столице он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными официальными лицами РФ.
Ранее российский лидер заявил, что Москва оказывает поддержку Ирану в отстаивании его законных прав, включая вопросы, связанные с мирным использованием атомной энергии. Президент подчеркнул, что позиция России в отношении Ирана и его законных прав и интересов остаётся неизменной.
МИД России выступило с резким осуждением в связи с нанесёнными США авиаударами по иранским ядерным объектам, которые произошли на рассвете 22 июня после атак Израиля по территории Исламской Республики. В ведомстве отметили, что такие действия грубо нарушают международные нормы и несут серьёзные риски для региональной и глобальной стабильности.