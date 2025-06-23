В Промышленном районе Самары отменили карантин по водной лихорадке

В Самаре отменили карантин, который был введен из-за лептоспироза. Он распространялся на территории Промышленного района города.
Карантин вводился на одно из подсобных хозяйств. Теперь же, по приказу комитета по ветеринарии, его отменили.
Лептоспироз называют также водной лихорадкой. Это тяжелая инфекционная болезнь, которая может передаваться людям от животных.
Инфекция может передаться не только при контакте с самими животными, но и при соприкосновении с их выделениями, почвой, где они были и водой.
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