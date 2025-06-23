«РВ»: после ударов ВС РФ в Киеве сгорел цех по производству дронов для ВСУ

ВС РФ нанесли удар по Политехническому институту имени Игоря Сикорского в Киеве, где изготавливали беспилотники для ВСУ, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
На появившихся в Сети кадрах запечатлено горящее здание корпуса, где собирали дроны для украинской армии.
Еще одной целью удара ВС РФ стал завод «Антонов», специализирующийся на разработке, производстве и ремонте самолетов «Ан».
Также под удар попал район аэропорта «Жуляны», где расположен позиционный район ЗРК Patriot.
Отмечается, что для удара ВС РФ применили дроны «Герань» и ракеты «Искандер».
Накануне на Украине рассказали о потерях при ударе ВС РФ по полигону ВСУ.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщал, что удар ВС РФ по военному аэродрому под Одессой был нацелен на выведение из строя важных элементов украинской инфраструктуры.