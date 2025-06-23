Ефимов: налоговый скоринг сэкономил подрядчикам по реновации 1,8 млрд руб

Также на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Ефимов сообщил, что из 117 проектов комплексного развития территорий (КРТ), одобренных столичным правительством и находящихся в активной стадии, 43 проекта реализуются инвесторами и правообладателями земель и объектов капитального строительства. Они охватывают более 700 гектаров земли и предполагают строительство 14,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 6,6 миллиона будут отведены под производственную и общественно-деловую застройку, а 8,3 миллиона — под жилые объекты, включая 1,1 миллиона квадратных метров для программы реновации.