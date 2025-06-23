Ефимов: налоговый скоринг сэкономил подрядчикам по реновации 1,8 млрд руб

Благодаря внедрению налогового скоринга подрядчики, работающие по городским заказам в рамках программы реновации, смогли избежать необходимости предоставления банковских гарантий, что позволило им сэкономить около 1,8 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.
Скоринг представляет собой официальную процедуру, проводимую налоговой инспекцией для оценки финансового состояния и надежности компаний. Эта процедура позволяет выяснить, насколько прозрачно организация ведет свой бизнес, выплачивает зарплаты и налоги. При подтверждении положительного статуса компании предоставляется возможность получать авансы от города на выполнение заказов без необходимости банковской гарантии.
«Чтобы поддержать строительные компании, мы сделали ряд послаблений для подрядчиков, участвующих в реализации программы реновации. Например, дали возможность компаниям, которые проходят публичный налоговый скоринг, не предоставлять банковские гарантии и получать от города аванс. В результате применения скоринга подрядчики сэкономили порядка 1,8 миллиарда рублей на расходах и получили авансы полностью или частично на сумму 52,6 миллиарда рублей», — отметил заммэра.
Он добавил, что скоринг проводится ежемесячно с согласия компании. Если финансовое состояние компании ухудшается или она не соответствует требованиям прозрачности налогообложения, обязательство по предоставлению банковской гарантии восстанавливается. Такой подход помогает ускорить работу строительных компаний и способствует достижению инвестиционных целей.
Также на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Ефимов сообщил, что из 117 проектов комплексного развития территорий (КРТ), одобренных столичным правительством и находящихся в активной стадии, 43 проекта реализуются инвесторами и правообладателями земель и объектов капитального строительства. Они охватывают более 700 гектаров земли и предполагают строительство 14,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 6,6 миллиона будут отведены под производственную и общественно-деловую застройку, а 8,3 миллиона — под жилые объекты, включая 1,1 миллиона квадратных метров для программы реновации.