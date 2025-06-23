Утвержден новый порядок подсчета среднего заработка: что изменится с 1 сентября

— Во внимание принимаются только фактические рабочие дни, а не календарные. Это более справедливо по отношению к сотруднику, и такой подход к расчету позволит точнее отразить реальный уровень его доходов. Выплаты будут производиться без учета праздничных дней, что особенно выгодно, если отпуск приходится на месяц с большим количеством выходных, например январь. Таким образом, сумма отпускных не уменьшится из-за праздников. Такая система расчета более прозрачна и легка для понимания и проверки. Сотрудник сможет самостоятельно оценить примерную сумму, которую ему должны выплатить, что снизит вероятность возникновения разногласий с бухгалтерией, — дополнил Орлов.