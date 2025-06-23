Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил о неизбежности прекращения существования Украины как «политического образования», подчеркнув, что победа в конфликте с Россией для Киева невозможна.
В своём Telegram-канале он отметил, что ликвидация Украины в её нынешнем виде — это лишь вопрос времени. Этот процесс станет большой трагедией для всего украинского народа, добавил Арестович*.
У Киева нет никаких перспектив, чтобы одержать победу в текущем противостоянии, так как признаки распада украинской государственности становятся всё более явными. Кроме того, положение ВСУ на передовой стремительно ухудшается, подчеркнул бывший советник Зеленского.
Ранее он прогнозировал разделение Украины на несколько частей. По его мнению, возвращение к границам 1991 года для страны уже не представляется возможным.
Накануне Арестович* рассказал, кто научил экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского видеть будущее.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.