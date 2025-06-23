Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вылетела из топ-100 рейтинга WTA, опубликованного на сайте Ассоциации.
Так, экс-первая ракетка мира рейтинге продолжает стремительно терять свои позиции среди лучших теннисисток планеты. В обновленном рейтинге топ-100, который возглавляет другая белоруска Арина Соболенко, Виктории Азаренко и вовсе не оказалось.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации Виктория Азаренко опустилась сразу на 29 пунктов. Теперь ее место среди лучших ракеток мира — 105-е. В активе белоруски всего 689 набранных очков и недавний выход в основную сетку турнира BTA 500 в Германии.
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