Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вылетела из топ-100 рейтинга WTA

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Виктория Азаренко опустилась сразу на 29 пунктов. Теперь ее место среди лучших ракеток мира — 105-е. В активе белоруски всего 689 набранных очков и недавний выход в основную сетку турнира BTA 500 в Германии.