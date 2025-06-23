Сильный град уничтожил весь урожай в селе Ельничное Омской области

Жители села Ельничное Седельниковского района Омской области пожаловались на последствия сильного града, который обрушился на Омскую области 22 июня. Стихия нанесла серьезный урон местным дачникам, полностью уничтожив урожай.
«Не то что “местами по Омской области”, местами по Седельниковскому району… Вот такой град выпал сегодня в селе Ельничное. Весь урожай уничтожен», — рассказал местный житель в официальном сообществе газеты «Сибирский труженик».
По прогнозам синоптиков, 23 июня в Омской области сохранится неустойчивая погода. Ожидаются сильные порывы ветра до 15 — 21 м/с, ночью местами, а днем повсеместно — кратковременные дожди и грозы.
Во вторник, 24 июня, в Омской области сохранится дождливая погода, а температура воздуха днем составит от +16 до +20 градусов. Ночью ожидается дальнейшее похолодание — столбик термометра может опуститься до +8 градусов.
В Омске предстоящие дни также будут прохладными, с погодой, напоминающей осеннюю. Жителям города стоит подготовиться к низким температурам и возможным осадкам.