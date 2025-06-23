Центр Ростова почти на месяц останется без горячей воды

Кроме того, горячую воду с пониженным давлением будут подавать в Северный микрорайон, Темерник, а также в район проспекта Ленина. Будут затронуты такие крупные улицы как Капустина, Пацаева, бульвар Комарова, Лелюшенко, Миронова, Думенко, Нансена, Ахтарский, Текучёва, Мечникова, Стадионная и другие. С полным перечнем улиц можно ознакомиться на официальном сайте ресурсоснабжающей организации.