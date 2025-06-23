Центр Ростова почти на месяц останется без горячей воды

С 23 июня в некоторых районах Ростова-на-Дону приостановят подачу горячей воды в связи с проведением гидравлической опрессовки тепловых сетей. Об этом предупредили в «Ростовских тепловых сетях».
Так, горячая вода будет отсутствовать в центральной части города — в домах, расположенных в пределах набережной Дона, Сиверса, Пушкинской, Соколова, Текучёва, Театрального, Шолохова, 22-й и 23-й линий.
Кроме того, горячую воду с пониженным давлением будут подавать в Северный микрорайон, Темерник, а также в район проспекта Ленина. Будут затронуты такие крупные улицы как Капустина, Пацаева, бульвар Комарова, Лелюшенко, Миронова, Думенко, Нансена, Ахтарский, Текучёва, Мечникова, Стадионная и другие. С полным перечнем улиц можно ознакомиться на официальном сайте ресурсоснабжающей организации.
По информации компании, подача горячей воды в центральные районы начнёт восстанавливаться с 30 июня, но только при отсутствии выявленных дефектов во время испытаний. Полное завершение работ запланировано на 17 июля.