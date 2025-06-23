Названы хедлайнеры главной площадки Ural Music Night в Екатеринбурге

На Октябрьской площади Екатеринбурга во время Ural Music Night выступят государственный симфонический оркестр Челябинской области, ансамбль «Донбасс» и «Другой оркестр». Программа завершится акцией «Светает» с участием Сергея Бобунца, который исполнит серенаду Трубадура из «Бременских музыкантов», сообщили в оргкомитете фестиваля.
Оркестр Челябинской области представит две программы: «Симфония сказки» с произведениями Лядова, Римского-Корсакова и Стравинского и «Индустриальная музыка» с произведениями Мосолова, Прокофьева, Шостаковича и Свиридова. «Другой оркестр» исполнит программу «По волне моей памяти» в честь 85-летия Давида Тухманова. Ансамбль «Донбасс» представит свои выступления, посвященные 85-летию коллектива, с программой, включающей произведения из разных стран.
Ранее мы писали, что группа «СмешBand», выступления которой ожидают екатеринбуржцы на Ural Music Night, сыграет в ЦПКиО Маяковского вместо парка Энгельса. Музыкальный коллектив, исполняющий музыку и песни из популярного мультфильма «Смешарики», выйдет на сцену в 21:40. После объявления о том, что на фестиваль приедет «СмешBand», многие екатеринбуржцы захотели прийти на выступление группы. Отметим, что в парке Маяковского на сцену выйдет еще одна популярная группа — Ay Yola.