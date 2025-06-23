Названы хедлайнеры главной площадки Ural Music Night в Екатеринбурге

Ранее мы писали, что группа «СмешBand», выступления которой ожидают екатеринбуржцы на Ural Music Night, сыграет в ЦПКиО Маяковского вместо парка Энгельса. Музыкальный коллектив, исполняющий музыку и песни из популярного мультфильма «Смешарики», выйдет на сцену в 21:40. После объявления о том, что на фестиваль приедет «СмешBand», многие екатеринбуржцы захотели прийти на выступление группы. Отметим, что в парке Маяковского на сцену выйдет еще одна популярная группа — Ay Yola.