Багреева: Москва заключила 110 тыс. контрактов с МСП на портале поставщиков

«Ключевыми регионами-поставщиками по объему закупок в январе — мае этого года стали Москва, Московская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, с которыми было заключено около 84 тыс. контрактов на сумму 19,2 млрд рублей. Это почти 80% от общего числа сделок с субъектами малого и среднего бизнеса на портале», — добавил он.