Багреева: Москва заключила 110 тыс. контрактов с МСП на портале поставщиков

За первые пять месяцев 2025 года заказчики заключили на московском портале поставщиков 110,3 тыс. контрактов с малым и средним бизнесом общей суммой 24,3 млрд рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Москва развивает сотрудничество с малым и средним бизнесом в сфере госзакупок. Представители МСП являются ключевыми игроками Портала поставщиков, специально созданного для проведения оперативных закупок малого объема», — подчеркнула заммэра.
Это подтверждается статистикой: всего в январе — мае текущего года на портале поставщиков было совершено почти 116 тыс. сделок на 26,4 млрд рублей. «Таким образом, доля субъектов МСП в общем объеме контрактов превысила 90%», — добавила Багреева.
По ее словам, чаще всего город заказывал у малого и среднего бизнеса строительные и медицинские товары, информационно-технологические и хозтовары, бытовую технику, услуги по техобслуживанию, содержанию и текущему ремонту. «На такие категории пришлось более трети заключенных контрактов за этот период», — рассказала она.
Всего на портале поставщиков работает более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 42 регионов страны, зарегистрировано свыше 375 тыс. предпринимателей. Каждый день здесь заключается около 1,5 тыс. контрактов.
Как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, портал поставщиков позволяет поддерживать бизнес по всей России — свои товары, работы и услуги здесь предлагает малый и средний бизнес из разных точек страны.
«Ключевыми регионами-поставщиками по объему закупок в январе — мае этого года стали Москва, Московская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, с которыми было заключено около 84 тыс. контрактов на сумму 19,2 млрд рублей. Это почти 80% от общего числа сделок с субъектами малого и среднего бизнеса на портале», — добавил он.
За время работы портал поставщиков Москвы зарекомендовал себя как эффективный инструмент поиска покупателей и продавцов. Главные особенности закупок на портале, который постоянно развивается: оперативность, надежность и прозрачность.
Напомним, что контрактная система Москвы является одной из лучших в стране — столица много лет подряд возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок. Стандартизация процедур, цифровизация и активная работа малого бизнеса обеспечивает экономию московского госзаказа на всех этапах процесса.