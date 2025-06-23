Красивая и счастливая: Муцениеце сообщила о скором пополнении в семье

Актриса Агата Муцениеце продолжает «делить» сына Тимофея со своим бывшим супругом Павлом Прилучным. А вот личную жизнь звезда сериала «Закрытая школа» комментировать не торопится. Но все изменилось, когда актриса продемонстрировала округлившийся живот.
Муцениеце опубликовала в своем профиле серию фотографий, на которых прогуливается с дочерью Мией и своим возлюбленным музыкантом Петром Дрангой. Но репортеров и поклонников привлекла пикантная деталь на снимках — это заметно округлившийся живот актрисы. Агата предстала в обтягивающем вязаном платье, которое подчеркивало беременную фигуру. А на одном кадре звезда еще больше подчеркнула свое положение, обхватив живот руками.
Ранее KP.RU сообщил, что сын Муцениеце и Прилучного Тимофей хочет остаться жить с отцом и его новой супругой Зепюр Брутян. На последнем судебном заседании адвокат «Мажора» рассказала, что Агата якобы согласна с волей наследника. Сама актриса продолжает хранить молчание по поводу этой ситуации.