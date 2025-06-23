Красивая и счастливая: Муцениеце сообщила о скором пополнении в семье

Муцениеце опубликовала в своем профиле серию фотографий, на которых прогуливается с дочерью Мией и своим возлюбленным музыкантом Петром Дрангой. Но репортеров и поклонников привлекла пикантная деталь на снимках — это заметно округлившийся живот актрисы. Агата предстала в обтягивающем вязаном платье, которое подчеркивало беременную фигуру. А на одном кадре звезда еще больше подчеркнула свое положение, обхватив живот руками.