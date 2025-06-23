В Самаре фонтан «Царевна-Лебедь» заработал в тестовом режиме

Перед запуском специалисты предприятия провели ревизию и первичные пусконаладочные работы. Они проверили двигатели, насосы, пультовое оборудование в насосное, светодиоды, а также очистили 47 форсунок. Если тестирование закончится успешно, фонтан будет работать на постоянной основе с 09:00 до 22:00, а вечером включат подсветку.