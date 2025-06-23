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В Самаре фонтан «Царевна-Лебедь» заработал в тестовом режиме

Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре будет работать в тестовом режиме 10 дней.

Источник: администрация Самары

В Самаре в тестовом режиме запустили фонтан «Царевна-Лебедь». Он проработает в таком формате 10 дней, сообщают в городской администрации.

— Во время работы в тестовом режиме специалисты настроят все системы фонтана, а также устранят возможные неисправности, — отметили в сообщении.

Перед запуском специалисты предприятия провели ревизию и первичные пусконаладочные работы. Они проверили двигатели, насосы, пультовое оборудование в насосное, светодиоды, а также очистили 47 форсунок. Если тестирование закончится успешно, фонтан будет работать на постоянной основе с 09:00 до 22:00, а вечером включат подсветку.