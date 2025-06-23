С 25 июня по 16 июля в Уфе ограничат движение на улице Максима Рыльского

В Уфе продолжаются работы по реконструкции тепломагистрали № 35 в микрорайоне Сипайлово. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ремонт проводят в рамках инвестиционной программы «БашРТС» вне графика в связи с предстоящим обновлением улицы Максима Рыльского.
Планируется заменить с использованием современного оборудования 65 погонных метров трубопровода. Для проведения строительно-монтажных работ с 25 июня по 16 июля потребуется временное закрытие проезжей части по улице Максима Рыльского между домами № 8 и № 9.
В мэрии утверждают, что в ходе реконструкции рабочие используют инновационные технологии: трубы с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой защитной оболочкой, которые отличаются повышенным сроком службы и значительно снижают теплопотери. Внедрение системы оперативно-диспетчерского контроля в будущем позволит оперативно выявлять и устранять возможные аварии с минимальным дискомфортом для жителей.
— Кроме того, система оперативно-диспетчерского контроля в будущем позволит в кратчайшие сроки локализовать и устранить повреждения на тепловых сетях с минимальным неудобством для жителей микрорайона, — заверили власти.
Предприятие «БашРТС» принесло извинения за временные неудобства и просит жителей заранее планировать альтернативные маршруты передвижения.
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