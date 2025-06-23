С 25 июня по 16 июля в Уфе ограничат движение на улице Максима Рыльского

В мэрии утверждают, что в ходе реконструкции рабочие используют инновационные технологии: трубы с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой защитной оболочкой, которые отличаются повышенным сроком службы и значительно снижают теплопотери. Внедрение системы оперативно-диспетчерского контроля в будущем позволит оперативно выявлять и устранять возможные аварии с минимальным дискомфортом для жителей.