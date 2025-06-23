Вооруженные сил ы России (ВС РФ) смогли зачистить от украинских солдат все населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР), откуда ВСУ начали контрнаступление в позапрошлом году. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Он отметил, что добиться этого удалось с освобождением села Перебудова.
— И тоже имеет определенное значение данный населенный пункт, потому что с его освобождением были освобождены, по сути, все населенные пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооруженных формирований Украины, — добавил губернатор.
Министерство обороны России в субботу, 21 июня, опубликовало видео с кадрами освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР. На опубликованных кадрах показана работа ударных беспилотников «Молния» из состава группировки войск «Восток».
Помимо этого, триколор подняли над освобожденным городом Селидово. Двое военнослужащих сняли с флагштока над зданием флаг Украины, после чего водрузили свое национальное знамя. Также бойцы получили контроль над селом Березовка в ДНР.