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Боссейт: Евросоюз должен применять торговую политику для возращения мигрантов

Ван Боссейт заявила, что отказ третьих стран принять мигрантов из ЕС приведет к последствиям.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз должен активнее применять торговую и визовую политику для оказания давления на третьи страны принимать обратно своих граждан, покинувших Европу. Об этом заявила министр Бельгии по вопросам убежища, миграции, интеграции и городской политики Аннелен Ван Боссейт.

«Нам необходимо более эффективное сотрудничество с третьими странами в сфере реадмиссии, — отметила она в интервью Financial Times. — Европейская комиссия должна ясно дать понять странам, пользующимся преимуществами всеобщей схемы преференций ЕС, что эти льготы сопряжены с обязательствами».

Ван Боссейт заявила, что отказ третьих стран принять мигрантов из ЕС «приведет к последствиям». По её словам, в Бельгии растет число людей, ищущих убежища: в 2024 году подано около 40 тысяч заявлений.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия проводит консультации со странами Европы, чтобы ознакомиться с их видением вопроса об изменениях в правилах депортации нелегальных мигрантов.

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