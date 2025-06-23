Боссейт: Евросоюз должен применять торговую политику для возращения мигрантов

Евросоюз должен активнее применять торговую и визовую политику для оказания давления на третьи страны принимать обратно своих граждан, покинувших Европу. Об этом заявила министр Бельгии по вопросам убежища, миграции, интеграции и городской политики Аннелен Ван Боссейт.
«Нам необходимо более эффективное сотрудничество с третьими странами в сфере реадмиссии, — отметила она в интервью Financial Times. — Европейская комиссия должна ясно дать понять странам, пользующимся преимуществами всеобщей схемы преференций ЕС, что эти льготы сопряжены с обязательствами».
Ван Боссейт заявила, что отказ третьих стран принять мигрантов из ЕС «приведет к последствиям». По её словам, в Бельгии растет число людей, ищущих убежища: в 2024 году подано около 40 тысяч заявлений.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия проводит консультации со странами Европы, чтобы ознакомиться с их видением вопроса об изменениях в правилах депортации нелегальных мигрантов.