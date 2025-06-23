Фон дер Ляйен столкнулась с восстанием политических групп в парламенте ЕС

Еврокомиссия пытается отозвать законопроект, направленный на борьбу с гринвошингом (Greenwashing). Он запретит компаниям называть свою продукцию экологичной, если у них не будет достаточных подтверждений этому. Однако решение отозвать этот проект вызвало «восстание». В результате глава ЕК Урсула фон дер Ляйен столкнулась с очень серьезным сопротивлением. Об этом пишет Politico.