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Фон дер Ляйен столкнулась с восстанием политических групп в парламенте ЕС

Еврокомиссия пытается отозвать законопроект, направленный на борьбу с гринвошингом.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия пытается отозвать законопроект, направленный на борьбу с гринвошингом (Greenwashing). Он запретит компаниям называть свою продукцию экологичной, если у них не будет достаточных подтверждений этому. Однако решение отозвать этот проект вызвало «восстание». В результате глава ЕК Урсула фон дер Ляйен столкнулась с очень серьезным сопротивлением. Об этом пишет Politico.

Либералы обвиняют фон дер Ляйен в том, что она перешла на сторону правых групп, чтобы отозвать законопроект. В итоге они угрожают отказаться поддерживать ее в Еврокомиссии.

«Мы находимся на грани институционального кризиса», — сказал председатель либеральной группы Renew Europe Валери Айер.

Тем временем Еврокомиссия утверждает, что им нужно отозвать досье по борьбе с гринвошингом, которое находится на рассмотрении парламента и совета. ЕК указывает на несовместимость с упрощением, которого требуют страны-члены.

«Перетягивание каната: переговоры по законопроекту должны были завершиться в воскресенье вечером, но встреча между институтами для его обсуждения была отменена», — приводит Politico заявление своих источников.

Напомним, в мае этого года Европейский суд постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, отказавшись обнародовать переписку фон дер Ляйен с главой фармацевтического гиганта. Проблема в том, что именно переписка привела к заключению контрактов на поставку в ЕС вакцин против коронавируса на гигантскую сумму в 35 млрд евро.

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