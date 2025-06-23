Названы самые востребованные безвизовые направления для путешествий у россиян

Экономист, член экспертного совета при комитете Государственной думы РФ по финансовому рынку Станислав Паулаускас в беседе с Life.ru рассказал о самых востребованных направлениях для путешествий за границу, для которых не требуются оформление визы и пересадки.
Как заметил собеседник издания, в 2025 году путешествовать из России можно во множество стран, не оформляя заранее визу, и это направление сохраняет актуальность на фоне действующих в ряде западных государств ограничений. Самыми востребованными маршрутами без пересадок эксперт назвал Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Сербию, Белоруссию, Армению, Узбекистан и Казахстан.
Паулаускас обратил внимание на то, что из крупных российских городов, в частности Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Сочи, доступны прямые рейсы в эти страны.
По словам экономиста, Турция традиционно остается лидером по числу бронирований — Анталия, Стамбул и Аланья доступны российским туристам круглый год. Собеседник издания указал, что требования для въезда в эту страну элементарны, и для этого достаточно иметь заграничный паспорт, действительный более 120 дней с момента выезда, и обратный билет. Он уточнил, что аналогичные условия действуют для Сербии, ОАЭ и стран ближнего зарубежья.
При этом эксперт предупредил, что правила въезда варьируются, и в большинстве стран срок пребывания ограничен 30, 60 или 90 днями в течение 180 дней, а за превышение установленного срока могут последовать штрафы или депортация.
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