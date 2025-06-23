Названы самые востребованные безвизовые направления для путешествий у россиян

По словам экономиста, Турция традиционно остается лидером по числу бронирований — Анталия, Стамбул и Аланья доступны российским туристам круглый год. Собеседник издания указал, что требования для въезда в эту страну элементарны, и для этого достаточно иметь заграничный паспорт, действительный более 120 дней с момента выезда, и обратный билет. Он уточнил, что аналогичные условия действуют для Сербии, ОАЭ и стран ближнего зарубежья.