Чем известен Олег Зубков, который подвергся нападению льва в парке «Тайган»

В 2000-х годах Зубков активно участвовал в украинской политике. Будучи депутатом крымского парламента, он дважды баллотировался на пост мэра Ялты, но оба раза занимал второе место. После 2014 года предприниматель попытался интегрироваться в новую политическую систему Крыма, вступив сначала в «Единую Россию», а затем перейдя в «Родину». Эти метания объяснялись желанием сохранить свой бизнес — зоопарки оставались главным приоритетом главы «Тайгана». Зубков всегда подчеркивал, что добивается всего самостоятельно, не прося помощи у власти.