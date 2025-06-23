Чем известен Олег Зубков, который подвергся нападению льва в парке «Тайган»

Парк львов «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма.
В сафари-парке «Тайган» произошло ЧП — во время кормления хищников лев атаковал директора учреждения Олега Зубкова. Пострадавший получил множественные травмы головы и спины, включая разрыв трахеи, и был экстренно доставлен в больницу. Медики три часа боролись за его жизнь, провели сложную операцию, и сейчас Зубков подключен к аппарату ИВЛ в тяжелом состоянии.
Следственный комитет начал проверку по факту нарушения правил безопасности, рассматривая статьи об оказании опасных услуг и нарушении охраны труда. Коллеги утверждают, что Зубков смог самостоятельно выбраться из вольера, но потерял сознание от потери крови. Биография директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова — в материале URA.RU.
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Детство и юность.
Олег родился весной 1968 года в деревне Вторая Москва Курской области. Его семья жила в селе Нижняя Москва, и он рано остался без отца. Отчим Зубкова часто терял работу из-за алкогольной зависимости, и семья выживала за счет подсобного хозяйства.
С детства Олег мечтал увидеть экзотических животных и решил стать моряком. После восьмого класса он поступил в морское училище в Керчи, где хорошо учился и занимался общественной деятельностью.
После окончания училища Олег поступил в Киевское военно-морское политическое училище, успешно преодолев большой конкурс. Однако из-за распада СССР ему пришлось отказаться от военной карьеры.
Создание «Тайгана».
После распада СССР Зубков сменил военную карьеру на коммерцию, работая экономистом и заместителем директора в киевской компании. Вскоре он открыл собственное туристическое агентство, но болезнь жены заставила семью переехать в Ялту.
Продав квартиру, Зубков приобрел вольер с павлинами, осуществив детскую мечту, а затем выкупил убыточный зоопарк «Сказка». Благодаря его усилиям заброшенный зоопарк превратился в процветающий бизнес. В 2006 году Олег Зубков начал реализацию амбициозного проекта — сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе Крыма. Этот парк задумывался как территория, где животные свободно перемещаются без клеток и вольеров. Присоединение Крыма к России Зубков воспринял как возможность для развития своего бизнеса.
Политические амбиции.
В 2000-х годах Зубков активно участвовал в украинской политике. Будучи депутатом крымского парламента, он дважды баллотировался на пост мэра Ялты, но оба раза занимал второе место. После 2014 года предприниматель попытался интегрироваться в новую политическую систему Крыма, вступив сначала в «Единую Россию», а затем перейдя в «Родину». Эти метания объяснялись желанием сохранить свой бизнес — зоопарки оставались главным приоритетом главы «Тайгана». Зубков всегда подчеркивал, что добивается всего самостоятельно, не прося помощи у власти.
Личная жизнь.
С будущей женой Оксаной Олег познакомился в Киеве, после свадьбы пара переехала в Крым, где у них родились два сына — Святослав и Ярослав. Дети с детства помогали родителям в семейном бизнесе, а когда Зубков начал создавать «Тайган», супруги разделили обязанности — старший сын остался с матерью, младший помогал отцу строить новый парк.
В 2022 году семью Зубковых постигла трагедия: младший сын Ярослав устроил смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. За это он получил четыре года колонии. Несмотря на семейные испытания, старший сын Святослав продолжил семейное дело, а в 2018 году подарил отцу внука.
Зубков вывез из Херсона волков и других хищников Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Скандалы в парке «Тайган».
За последние годы парк львов «Тайган» стал местом множества инцидентов с хищниками. В октябре 2024 года львы растерзали директора зоопарка «Сказка» во время уборки вольера из-за оставленного открытым перехода.
Ранее в декабре 2023 года медведь напал на посетительницу, откусив ей палец, а в 2022 году ягуар серьезно травмировал сотрудника парка. В 2021 году тигр напал на ребенка, что привело к ампутации пальца, а в 2018 году лев укусил туристку.
Олег Зубков сейчас.
Зубков продолжает руководить сафари-парком «Тайган», куда в 2023 году привез животных из зон конфликтов — волков из Херсона, львов и медведей с Донбасса. Каждое животное проходило адаптацию под контролем ветеринаров, а перевозка осуществлялась с соблюдением всех норм. Директор лично участвовал в спасении и размещении новых обитателей парка.