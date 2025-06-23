Расчленителя Коэна наказали за мерч с насмешками над убитой им девушкой

В 2011 году во Владивостоке Виктор Коэн совершил жестокое убийство своей 26-летней девушки Галины Колядзинской. После освобождения он стал активно вести социальные сети и привлекать внимание к своей персоне, в том числе за счет продажи скандального мерча и публикации видео на тему преступления.