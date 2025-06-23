Расчленителя Коэна наказали за мерч с насмешками над убитой им девушкой

Коэн был обвинен в убийстве своей девушки в 2011 году, тело которой он расчленил через мясорубку.
Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал, отсидевшего за убийство, россиянина Виктора Коэна, на 60 тысяч рублей за продажу мерча, высмеивающего его жертву. Коэн еще в 2011 году был осужден за убийство и последующее расчленение тела убитой им девушки, через мясорубку.
«Фрунзенский суд Владивостока назначил убийце-расчленителю Виктору Коэну штраф в 60 тысяч рублей за циничный мерч, высмеивающий его же жертву», — передает Life.ru. По данным их источника, действия Коэна стали предметом проверки Следственного комитета после многочисленных жалоб граждан. Мерч содержал надписи, отсылающие к обстоятельствам дела, например, «Мясорубка правосудия» и изображения, связанные с допросом обвиняемого.
Следователи квалифицировали действия Коэна по статье 282 УК РФ (разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства). «В отношении Виктора Коэна была проведена проверка, после чего он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили журналисты.
В 2011 году во Владивостоке Виктор Коэн совершил жестокое убийство своей 26-летней девушки Галины Колядзинской. После освобождения он стал активно вести социальные сети и привлекать внимание к своей персоне, в том числе за счет продажи скандального мерча и публикации видео на тему преступления.