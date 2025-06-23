Температурные качели: синоптики рассказали, какая погода ждёт Узбекистан на неделе

На страну вновь надвигается поток сухого и жаркого воздуха с юга. С 23 по 25 июня дневная температура поднимется до 38−41°C, а по южным регионам и в пустынной зоне местами достигнет 42−44°C. В эти дни по республике ожидается малооблачная и сухая погода, без осадков.