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Температурные качели: синоптики рассказали, какая погода ждёт Узбекистан на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июня). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни — и, судя по всему, узбекистанцев ждут настоящие температурные качели.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 79% 761 мм рт. ст. +25°
Источник: Vaib.Uz

После жары в начале недели жителей страны ждёт кратковременное, но ощутимое понижение температуры, а затем — новый подъём.

На страну вновь надвигается поток сухого и жаркого воздуха с юга. С 23 по 25 июня дневная температура поднимется до 38−41°C, а по южным регионам и в пустынной зоне местами достигнет 42−44°C. В эти дни по республике ожидается малооблачная и сухая погода, без осадков.

Исключением станут Каракалпакстан и север Навоийской области, где 24—25 июня возможны кратковременные дожди с грозами. В этих регионах температура временно снизится до 26−31°C.

С четверга, 26 июня, понижение охватит большую часть территории страны: дневные температуры опустятся до 30−35°C, а на следующий день снова начнут расти — в пятницу ожидается 33−36°C, местами до 38.

Синоптики также предупреждают о порывах ветра до 13−18 м/с, а 25—26 июня в отдельных районах возможны усиления до 20−22 м/с с пыльной бурей.

Небольшая вероятность кратковременных дождей и гроз сохраняется в отдельных горных районах Ферганской области 23 июня, а также 26 июня — в горах других регионов страны.

Что в Ташкенте?

В столице всю неделю сохранится малооблачная погода без осадков. С 23 по 25 июня температура днём будет в пределах 38−41°C, 26 июня немного прохладнее — 31−33°C, а уже 27 июня столбики термометров снова поползут вверх — до 34−36°C.