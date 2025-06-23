Температурные качели: синоптики рассказали, какая погода ждёт Узбекистан на неделе

После жары в начале недели жителей страны ждёт кратковременное, но ощутимое понижение температуры, а затем — новый подъём.
На страну вновь надвигается поток сухого и жаркого воздуха с юга. С 23 по 25 июня дневная температура поднимется до 38−41°C, а по южным регионам и в пустынной зоне местами достигнет 42−44°C. В эти дни по республике ожидается малооблачная и сухая погода, без осадков.
Исключением станут Каракалпакстан и север Навоийской области, где
С четверга, 26 июня, понижение охватит большую часть территории страны: дневные температуры опустятся до 30−35°C, а на следующий день снова начнут расти — в пятницу ожидается 33−36°C, местами до 38.
Синоптики также предупреждают о порывах ветра до 13−18 м/с, а
Небольшая вероятность кратковременных дождей и гроз сохраняется в отдельных горных районах Ферганской области 23 июня, а также 26 июня — в горах других регионов страны.
Что в Ташкенте?
В столице всю неделю сохранится малооблачная погода без осадков. С 23 по 25 июня температура днём будет в пределах 38−41°C, 26 июня немного прохладнее — 31−33°C, а уже 27 июня столбики термометров снова поползут вверх — до 34−36°C.