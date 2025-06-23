В Иркутской области Сергей Гагаркин поборется за пост губернатора

— Для регистрации Гагаркину потребуется собрать 9 123 подписи избирателей в поддержку своей инициативы. Кроме того, ему предстоит выполнить так называемый «муниципальный фильтр»: заручиться поддержкой 239 депутатов местных представительных органов и глав муниципальных образований. Из этого числа не менее 40 подписей должны быть получены от депутатов и руководителей муниципальных районов, городских и муниципальных округов. Важно отметить, что подписи необходимо собрать минимум в 32 территориальных образованиях, — сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии.