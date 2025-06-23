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В Иркутской области Сергей Гагаркин поборется за пост губернатора

Выборы главы региона запланированы на 14 сентября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сергей Гагаркин официально уведомил Избирательную комиссию Иркутской области о своем намерении участвовать в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца. После рассмотрения представленных им документов рабочая группа одобрила его кандидатуру и выдала разрешение на создание специального избирательного счета.

— Для регистрации Гагаркину потребуется собрать 9 123 подписи избирателей в поддержку своей инициативы. Кроме того, ему предстоит выполнить так называемый «муниципальный фильтр»: заручиться поддержкой 239 депутатов местных представительных органов и глав муниципальных образований. Из этого числа не менее 40 подписей должны быть получены от депутатов и руководителей муниципальных районов, городских и муниципальных округов. Важно отметить, что подписи необходимо собрать минимум в 32 территориальных образованиях, — сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии.

Напомним, выборы главы региона запланированы на 14 сентября 2025 года. Процедура выдвижения кандидатов стартовала 15 июня и завершится 4 июля в 18:00. Ранее в областную избирательную комиссию уже подали документы ныне действующий губернатор Игорь Кобзев, а также Сергей Левченко.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что стоимость проезда из Иркутска в микрорайон Березовый останется прежней.