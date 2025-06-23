Мединский: новый учебник по истории будут дополнять и совершенствовать

Единый государственный учебник по истории для российских школ, колледжей и техникумов постоянно будут дополнять и совершенствовать. Об этом заявил в своем Telegram-канале помощник президента России, один из авторов учебника Владимир Мединский.
«Подведены итоги работы над учебником. 16 книг. Большой труд. Работа была бы невозможна без четко поставленных президентом задач. Огромная благодарность соредакторам — академикам А. Чубарьяну и А. Торкунову, главе Минпросвещения РФ С. Кравцову», — написал он.
Накануне состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с авторами и редакторами учебника. Обсуждались итоги выполненной работы и возможные направления развития новых образовательных курсов.
Обучение по новым учебникам начнется со следующего учебного года — с 1 сентября 2025-го.