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Рособрнадзор рассказал о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ

Рособрнадзор пропишет в открытых вариантах ЕГЭ, в каком классе изучается тема.

Источник: © РИА Новости

C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Рособрнадзор впервые пропишет в открытых вариантах ЕГЭ напротив каждого задания, в каком классе должна была изучаться та или иная тема, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.

«Впервые в августе этого года, когда ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений — ред.) будет публиковать демоверсии, мы постараемся еще один миф вокруг ЕГЭ, вокруг контрольно-измерительных материалов убрать, который существует в обществе. В демоверсиях по всем предметам напротив каждого примерного задания будет список составлен… будет написано, в каком классе выпускник проходил эту тему и в какой раздел надо смотреть, чтобы повторить этот материал, готовясь к ЕГЭ», — рассказал Музаев.

По его словам, в обществе существует миф, что на ЕГЭ включаются задания, которые не изучаются в школе. Данная инициатива облегчит ученикам подготовку к экзамену, а также докажет факт синхронизации тестирования со школьной программой.