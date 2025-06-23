Рособрнадзор рассказал о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ

«Впервые в августе этого года, когда ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений — ред.) будет публиковать демоверсии, мы постараемся еще один миф вокруг ЕГЭ, вокруг контрольно-измерительных материалов убрать, который существует в обществе. В демоверсиях по всем предметам напротив каждого примерного задания будет список составлен… будет написано, в каком классе выпускник проходил эту тему и в какой раздел надо смотреть, чтобы повторить этот материал, готовясь к ЕГЭ», — рассказал Музаев.