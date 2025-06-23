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На предприятии в Ростовской области потушили возгорание после атаки БПЛА

В Ростовской области ликвидировали пожар, вспыхнувший на промышленном предприятии из-за БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

На промышленном предприятии в Каменском районе Ростовской области полностью потушили пожар, вспыхнувший во время атаки БПЛА. Об этом утром 23 июня в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— По состоянию на 7:50 возгорание ликвидировано, — проинформировал Юрий Слюсарь.

Предварительно, пострадавших при пожаре на предприятии не зафиксировали.

Напомним, по словам главы региона, с вечера 22 июня и в течение последующей ночи силы ПВО работали в Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском и Каменском районах. По данным Минобороны России, за прошедшую ночь в небе над регионом уничтожили 14 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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