Актриса Агата Муцениеце подтвердила свою беременность

Российская актриса Агата Муцениеце подтвердила, что беременна третьим ребенком. Об этом в понедельник, 23 июня, она сообщила в своем личном блоге в социальной сети.
На своей страничке артистка опубликовала семейную фотосессию с музыкантом Петром Дрангой.
Недавно актриса и ее адвокат Наталья Мелешкина заявили, что попытки актера Павла Прилучного привлечь бывшую супругу к уголовной ответственности не увенчались успехом и артист получил отказ в ответ на свои жалобы.
20 июня адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова сообщила, что тот планирует привлечь Муцениеце к уголовной ответственности за клевету. Обвинение строится на публичных жалобах артистки на избиение в 2020 году и ее недавних заявлениях о разлуке с их общим сыном Тимофеем.
Ранее Муцениеце призналась, что ее бывший муж отказывается выплачивать алименты. Артистка подчеркнула, что в воспитании детей должны участвовать оба родителя, но Прилучный не хочет брать на себя ответственность за содержание 11-летнего Тимофея и восьмилетней Мии.