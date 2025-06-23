Актриса Агата Муцениеце подтвердила свою беременность

20 июня адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова сообщила, что тот планирует привлечь Муцениеце к уголовной ответственности за клевету. Обвинение строится на публичных жалобах артистки на избиение в 2020 году и ее недавних заявлениях о разлуке с их общим сыном Тимофеем.