В Сириусе задержали бывшего кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбу

У Ардзинбы два гражданства — российское и абхазское. В январе его лишили водительских прав на территории РФ за нарушение правил дорожного движения. Однако в апреле он снова сел за руль и пытался проехать через КПП «Адлер». Разбирательства на границе тогда длились два часа, сообщили в Службе безопасности Абхазии.