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В Сириусе задержали бывшего кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбу

Права управления автомобилем Ардзинбу лишили еще полгода назад.

В ФТ «Сириус» задержали бывшего кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбу. Его наказали на 14 суток административного ареста за управление автомобилем без прав, сообщил телеканал «Краснодар».

У Ардзинбы два гражданства — российское и абхазское. В январе его лишили водительских прав на территории РФ за нарушение правил дорожного движения. Однако в апреле он снова сел за руль и пытался проехать через КПП «Адлер». Разбирательства на границе тогда длились два часа, сообщили в Службе безопасности Абхазии.