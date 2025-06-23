В Сириусе задержали бывшего кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбу

В ФТ «Сириус» задержали бывшего кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбу. Его наказали на 14 суток административного ареста за управление автомобилем без прав, сообщил телеканал «Краснодар».
У Ардзинбы два гражданства — российское и абхазское. В январе его лишили водительских прав на территории РФ за нарушение правил дорожного движения. Однако в апреле он снова сел за руль и пытался проехать через КПП «Адлер». Разбирательства на границе тогда длились два часа, сообщили в Службе безопасности Абхазии.