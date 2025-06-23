В Минтуризме Абхазии объяснили слова о нищих туристах из России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заявление сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая о якобы ненужности небогатых туристов из России вырваны из контекста, заявил глава ведомства Астамур Логуа изданию «Апсныпресс».
«Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — подчеркнул министр.
По его словам, распространенный в социальных сетях фрагмент заявления вырван из контекста и не представляет собой позицию Министерства туризма республики.
Лакербая 20 июня на заседании круглого стола, посвященного проблемам туристической отрасли в Абхазии, пожаловалась на трудности, связанные с невысокой стоимостью туристических поездок и проживания в республике и недостаточными доходами от пребывания малоимущих путешественников, которые могут прилететь из России по доступным билетам.