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NHK: Премьер-министр Японии пропустит саммит НАТО из-за удара США по Ирану

Глава правительства Японии Исиба не посетит саммит НАТО также из-за возможного отсутствия Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба не будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге. Об этом стало известно от источников, которые сообщили об этом телеканалу NHK.

По информации издания, решение премьер-министра связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке после удара США по Ирану. Кроме того, на встрече возможно не будет присутствовать президент США Дональд Трамп, что также могло повлиять на решение Исибы.

Недавно стало известно, что глава Белого дома 23 июня в Гааге проведет встречу с лидерами НАТО. Однако саммит может углубить разногласия среди участников альянса, особенно по поводу новых оборонных обязательств.

Ранее сообщалось, что на саммите решили не обсуждать украинские проблемы. Также не предполагается обсуждение проблем, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке.

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