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Киркоров избавился от «бесполезной и бессмысленной» невесты Лепса в реалити-шоу

Певец Филипп Киркоров поспособствовал вылету 19-летней невесты Лепса Авроры Кибы из проекта «Мастер игры». Музыкант выдвинул её кандидатуру на выгон из шоу, назвав «бесполезным и бессмысленным игроком».

Источник: Life.ru

«Очень рад убрать из игры бесполезного и бессмысленного игрока. Авроры больше нет. Забудьте о ней! Аврору я забрал. Но я исполняю её желание — уйти домой», — отметил Филипп в шоу.

Он сообщил, что девушка Григория Лепса больше не будет участвовать в проекте. Исполнитель утверждает, что она сама хотела покинуть шоу, но поскольку добровольный уход запрещён правилами, он решил посодействовать. Однако по словам другой участницы Марго Овсянниковой, Аврора решила вернуться к Лепсу из-за страха, что он найдёт себе другую девушку в её отсутствие.

«Она хотела поехать к Лепсу, так как молодых красивых девушек очень много. Пока Аврора здесь бессмысленно проводит время, Григорий Лепс может найти кого-то другого — вторую и третью Аврору… Я ей желаю счастья и надеюсь… Хотя, какая мне разница?» — отметила Марго.

Ранее сообщалось о переносе свадьбы Григория Лепса и Авроры Кибы, запланированной на лето. Причиной назывались финансовые трудности певца, связанные с крупным кредитом в размере 300 миллионов рублей. Утверждалось, что эти средства были направлены на открытие нового элитного бара.