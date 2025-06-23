Киркоров избавился от «бесполезной и бессмысленной» невесты Лепса в реалити-шоу

«Очень рад убрать из игры бесполезного и бессмысленного игрока. Авроры больше нет. Забудьте о ней! Аврору я забрал. Но я исполняю её желание — уйти домой», — отметил Филипп в шоу.
Он сообщил, что девушка Григория Лепса больше не будет участвовать в проекте. Исполнитель утверждает, что она сама хотела покинуть шоу, но поскольку добровольный уход запрещён правилами, он решил посодействовать. Однако по словам другой участницы Марго Овсянниковой, Аврора решила вернуться к Лепсу из-за страха, что он найдёт себе другую девушку в её отсутствие.
«Она хотела поехать к Лепсу, так как молодых красивых девушек очень много. Пока Аврора здесь бессмысленно проводит время, Григорий Лепс может найти кого-то другого — вторую и третью Аврору… Я ей желаю счастья и надеюсь… Хотя, какая мне разница?» — отметила Марго.
Ранее сообщалось о переносе свадьбы Григория Лепса и Авроры Кибы, запланированной на лето. Причиной назывались финансовые трудности певца, связанные с крупным кредитом в размере 300 миллионов рублей. Утверждалось, что эти средства были направлены на открытие нового элитного бара.