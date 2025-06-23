Киркоров избавился от «бесполезной и бессмысленной» невесты Лепса в реалити-шоу

Он сообщил, что девушка Григория Лепса больше не будет участвовать в проекте. Исполнитель утверждает, что она сама хотела покинуть шоу, но поскольку добровольный уход запрещён правилами, он решил посодействовать. Однако по словам другой участницы Марго Овсянниковой, Аврора решила вернуться к Лепсу из-за страха, что он найдёт себе другую девушку в её отсутствие.