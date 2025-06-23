В Москве врачи выходили младенца, родившегося с низкой массой тела

«Сегодня столичные врачи успешно выхаживают 99% новорожденных с низкой массой тела, и возможности помощи самым уязвимым пациентам постоянно расширяются. История малыша, появившегося на свет в Перинатальном центре ГКБ № 67 имени Ворохобова с весом всего 415 граммов, — яркое тому подтверждение. Благодаря слаженной работе врачей и активному участию мамы, ребенок смог пройти за пять месяцев сложный путь от реанимации до выписки. Сейчас, набрав вес 3200 граммов, он здоров и находится дома с семьей. На сегодняшний день это самый маленький новорожденный, выхоженный в перинатальном центре 67-й больницы» — рассказала Ракова.