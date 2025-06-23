В Москве врачи выходили младенца, родившегося с низкой массой тела

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Малыша, появившегося на свет с весом 415 граммов, выписали из перинатального центра ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова спустя пять месяцев после завершения терапии и наблюдения, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сегодня столичные врачи успешно выхаживают 99% новорожденных с низкой массой тела, и возможности помощи самым уязвимым пациентам постоянно расширяются. История малыша, появившегося на свет в Перинатальном центре ГКБ № 67 имени Ворохобова с весом всего 415 граммов, — яркое тому подтверждение. Благодаря слаженной работе врачей и активному участию мамы, ребенок смог пройти за пять месяцев сложный путь от реанимации до выписки. Сейчас, набрав вес 3200 граммов, он здоров и находится дома с семьей. На сегодняшний день это самый маленький новорожденный, выхоженный в перинатальном центре 67-й больницы» — рассказала Ракова.
Она пояснила, что будущая мама поступила в перинатальный центр с патологией, выявленной в рамках второго скрининга. По итогам консилиума врачи приняли решение о проведении экстренных родов методом кесарева сечения. Малыш появился на свет весом 415 граммов и ростом 22 сантиметра. Сразу после рождения его поместили в высокотехнологичный бокс для новорожденных и подключили к аппарату ИВЛ. В течение трех месяцев врачи обеспечивали работу всех его жизненно важных функций — дыхания, питания, поддержания температуры тела, а также проводили необходимую терапию.
Заммэра добавила, что через три месяца малыш смог самостоятельно дышать и был переведен в палату к маме, где еще два месяца получал терапию и набирал вес под наблюдением врачей. В начале мая он прошел контрольное обследование, которое подтвердило, что угрозы жизни нет.