Часть Симферополя осталась без света утром 23 июня

Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
Без света остались жители проспекта Победы, улицы Абденановой, Аппазова, Афинская, Аэрофлотский, Братьев Ивановых, Греческая, Грушевая, Дагджи, Дестан, Ислямова, Крымской весны, Куртсеитова, Наратлы, Озимая, Пахотная, Понтийская, Самаркандская, Сельская, Тамакчи, Ташкентская, Таирова, Усеин-Заде, Хыдырлез, Чапчакчи, Эмир-Усеина, переулка Сельский, проездов Сельский, 1 Наратлы, 2 Наратлы, 3 Наратлы.
Обесточены также тупик Аметова, СТ «Фотон», СОТ «Ромашка», микрорайон Каменка и улица Дачная.
Восстановить подачу света планируют за три часа. Бригада энергетиков уже приступила к восстановлению электроснабжения.
Также сообщалось, что утром в понедельник населенный пункт Курортное в Ленинском районе обесточен из-за сбитой железобетонной опоры в результате дорожно-транспортного происшествия.