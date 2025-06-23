Суд арестовал замглавы Белгородской области Зайнуллина

Напомним, 22 июня стало известно о задержании Рустэма Зайнуллина. Белгородский блогер Андрей Маликов со ссылкой на источники написал, что может быть связано с расследованием уголовных дел о злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений.