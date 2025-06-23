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Суд арестовал замглавы Белгородской области Зайнуллина

Арест Рустэма Зайнуллина связан расследованием уголовного дела о мошенничестве.

Источник: Аргументы и факты

Суд отправил под арест вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по обвинению в мошенничестве, сообщили в судебной инстанции.

Замглавы региона проведёт под стражей два месяца.

«Судом 22.06 (22 июня — прим.ред.) стража на два месяца до 20.08 (20 августа — прим.ред.)», — сказал источник, слова которого приводит РИА Новости.

Уточняется, что чиновник проходит по делу, заведенному по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Напомним, 22 июня стало известно о задержании Рустэма Зайнуллина. Белгородский блогер Андрей Маликов со ссылкой на источники написал, что может быть связано с расследованием уголовных дел о злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений.