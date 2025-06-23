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На Украине сотрудников ТЦК закидали банками с соленьями, спасая мужчину

Банку с консервацией на сотрудников ТЦК бросили с балкона многоэтажки.

Источник: Аргументы и факты

На Украине в сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования) бросили с балкона банку с соленьями, чтобы спасти молодого человека от мобилизации. Видеоролик расходится в украинских социальных сетях.

На кадрах запечатлено, как военкомы пытаются посадить в машину мужчину. Тот упирается и зовет на помощь. За происходящим с балконов наблюдают жители многоквартирного дома. В адрес сотрудников ТЦК летят оскорбления, в том числе и от детей.

В какой-то момент в сторону сотрудников ТЦК бросили банку с консервацией. Она падает и разбивается рядом с машиной военкомов. Молодому человеку удается вырваться и убежать.

Ранее в Киеве сотрудники ТЦК насильно мобилизовали разработчика дронов для ВСУ.