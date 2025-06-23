На Украине сотрудников ТЦК закидали банками с соленьями, спасая мужчину

На кадрах запечатлено, как военкомы пытаются посадить в машину мужчину. Тот упирается и зовет на помощь. За происходящим с балконов наблюдают жители многоквартирного дома. В адрес сотрудников ТЦК летят оскорбления, в том числе и от детей.