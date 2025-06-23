На курильском острове Шумшу нашли более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов

Напомним, ранее стало известно, что на острове Шумшу Сахалинской области появится музей, который посвятят Курильской десантной операции. Место для музея выбрали символичное — там, где закончилась Вторая мировая война. Остров Шумшу представлял собой почти неприступную крепость. Там до сих пор заметны следы действий японцев: они оборудовали подземные убежища, возвели 34 дота и вырыли до 40 километров противотанковых рвов. По острову разбросаны остатки боевой техники и авиационных бомб.