На курильском острове Шумшу нашли более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов

«Всего к очистке спланировано 44 га острова Шумшу. На сегодняшний день очищено 28 га, а также обнаружено 3 тысячи 514 взрывоопасных предметов, которые уничтожаются методом подрыва», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Частые находки на Шумшу — патроны от винтовок Мосина и Арисака, гранаты.
Напомним, ранее стало известно, что на острове Шумшу Сахалинской области появится музей, который посвятят Курильской десантной операции. Место для музея выбрали символичное — там, где закончилась Вторая мировая война. Остров Шумшу представлял собой почти неприступную крепость. Там до сих пор заметны следы действий японцев: они оборудовали подземные убежища, возвели 34 дота и вырыли до 40 километров противотанковых рвов. По острову разбросаны остатки боевой техники и авиационных бомб.