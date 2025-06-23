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На курильском острове Шумшу нашли более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов

На курильском острове Шумшу нашли более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов. Такие данные приводит пресс-служба Восточного военного округа. Работы по разминированию проводятся на месте будущего мемориального комплекса к 80-летию Великой Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Источник: Life.ru

«Всего к очистке спланировано 44 га острова Шумшу. На сегодняшний день очищено 28 га, а также обнаружено 3 тысячи 514 взрывоопасных предметов, которые уничтожаются методом подрыва», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Частые находки на Шумшу — патроны от винтовок Мосина и Арисака, гранаты.

Напомним, ранее стало известно, что на острове Шумшу Сахалинской области появится музей, который посвятят Курильской десантной операции. Место для музея выбрали символичное — там, где закончилась Вторая мировая война. Остров Шумшу представлял собой почти неприступную крепость. Там до сих пор заметны следы действий японцев: они оборудовали подземные убежища, возвели 34 дота и вырыли до 40 километров противотанковых рвов. По острову разбросаны остатки боевой техники и авиационных бомб.