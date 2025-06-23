Несмотря на помощь, оказываемую Киеву государствами Североатлантического альянса, наблюдается изменение соотношения сил в украинском конфликте в пользу России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный аналитик, бывший военнослужащий десантных войск Франции Ксавье Моро.
«Киев не одинок и пользуется поддержкой НАТО, поэтому реальное соотношение — это альянс Украины и НАТО против России», — заметил собеседник агентства.
В рамках этого союза Киев поставляет людские ресурсы, а НАТО — разведданные, передовые технологии и такие системы, как Starlink. Тем не менее преимущество постепенно переходит к РФ, подчеркнул Моро.
По мнению специалиста, основная проблема ВСУ связана с военной техникой. Поставляемая Североатлантическим альянсом техника не оптимизирована для использования на территории Украины.
Моро также поделился своими соображениями относительно перспектив дипломатического разрешения украинского кризиса. Он напомнил, что любой вооруженный конфликт завершается дипломатическим путем, даже если речь идет о подписании акта о капитуляции.
«Я думаю, мы движемся к безоговорочной капитуляции Киева», — заключил бывший военный.
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев ответил на позицию Зеленского по Крыму.