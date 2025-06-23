Минпромторг и Минэкономразвития придумали способы защитить рынок России

Минпромторг разработал комплекс мер.
Минпромторг и Минэкономразвития России подготовили пакет законодательных изменений для усиления контроля за качеством промышленной продукции. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Мы с Минэкономразвития сформировали комплекс мер. Прежде всего это изменения в законодательстве, чтобы вернуть госконтроль за отдельными видами промышленной продукции», — передает слова министра РИА Новости. Дополнительно ведомства предлагают закрепить регулирование технических условий, где производители самостоятельно устанавливают стандарты для своей продукции.
В рамках эксперимента Росстандарта уже проведено более 2 тысяч проверок строительных материалов, кабельной продукции и отопительного оборудования, выявивших нарушения в 57% случаев. Несоответствующая требованиям продукция оперативно изымается из оборота для защиты потребителей.
Ранее в России заблокировали свыше 1,2 млрд некачественных и нелегальных товаров благодаря новому разрешительному режиму на торговых кассах. Система, запущенная в апреле 2024 года, позволяет контролировать оборот определенных категорий продукции, передает «Ридус».