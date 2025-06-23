Агата Муцениеце ждет ребенка от нового мужа

Ранее в СМИ и соцсетях активно обсуждались слухи о возможной беременности актрисы — интерес публики вызвали свежие фотографии Муцениеце в свободной одежде, после чего поклонники начали строить догадки о пополнении в семье. Поклонники пары в соцсетях в целом отмечают положительные перемены в жизни Агаты Муцениеце после помолвки с Петром Дрангой, которая состоялась в начале мая 2025 года.