Агата Муцениеце ждет ребенка от нового мужа

Агата Муцениеце официально подтвердила слухи о своей беременности.
Российская актриса Агата Муцениеце официально подтвердила свою беременность, опубликовав совместную фотосессию с музыкантом Петром Дрангой и дочерью Мией. На снимках Муцениеце позирует с заметно округлившимся животом.
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«36-летняя Агата Муцениеце в соцсетях официально подтвердила, что ждет третьего ребенка», — передает lady.mail.ru, опубликовав соответствующее фото. На нем девушка с округленным животом запечатлена рядом со своим мужем — музыкантом Петром Дрангой, а также дочерью от первого брака с актером Павлом Прилучным.
Ранее в СМИ и соцсетях активно обсуждались слухи о возможной беременности актрисы — интерес публики вызвали свежие фотографии Муцениеце в свободной одежде, после чего поклонники начали строить догадки о пополнении в семье. Поклонники пары в соцсетях в целом отмечают положительные перемены в жизни Агаты Муцениеце после помолвки с Петром Дрангой, которая состоялась в начале мая 2025 года.
Беременность Агаты Муцениеце стала поводом для обсуждений на фоне волны свадеб и пополнений в семьях российских знаменитостей. Ранее в мае 2025 года актриса объявила о помолвке с музыкантом Петром Дрангой, что также вызвало интерес публики к ее личной жизни.