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Суд вернул красноярскому бизнесмену Геннадию Торгунакову роскошную квартиру, укрытую от взыскания долгов

Красноярская прокуратура смогла в суде оспорить сделку по продаже квартиры бывшего депутата красноярского Горсовета и экс-руководителя ООО «Сибстройинвест» Геннадия Торгунакова.

Источник: AP 2024

Расплачиваться за обман дольщиков ему придется личным имуществом.

Напомним, в августе прошлого года Торгунакова осудили к 10 годам и 10 месяцам колонии за злоупотребление полномочиями и присвоение денег дольщиков домов на Грунтовой и Металлургов. Оплаченные квартиры не получили 308 человек, сумма причиненного ущерба превысила 600 млн рублей.

Затем Арбитражный суд Красноярского края привлек к субсидиарной ответственности по долгам фирмы «СибСтройИнвест» ее экс-гендиректора и двух его коллег, обязав выплатить кредиторам 860 млн рублей. Прокуратура края приняла участие в рассмотрении иска о банкротстве организации и доказала, что действия Геннадия Торгунакова разорили ее.

«Будучи банкротом, Торгунаков продолжил делать дорогостоящие покупки — к примеру, приобрел телекомпанию “Афонтово”. При проверке реального имущественного положения должника выяснилось, что он фиктивно передал права собственности на роскошную двухэтажную квартиру своей супруге, а затем небезызвестному знакомому — Евгению Генералову, который не раз привлекался к ответственности за мошенничество с недвижимостью», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура не оставила без внимания эту схему и направила в суд иск о признании сделок купли-продажи мнимыми, предоставив убедительные доказательства их фиктивности и доказав, что права на квартиру фактически не перешли к новым владельцам. В итоге суд вернул квартиру в собственность Геннадия Торгунакова. Теперь имущество может быть взыскано в пользу кредиторов.

Отметим, в конце апреля 2025 года краевой суд освободил Торгунакова от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.