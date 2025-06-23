Суд вернул красноярскому бизнесмену Геннадию Торгунакову роскошную квартиру, укрытую от взыскания долгов

Прокуратура не оставила без внимания эту схему и направила в суд иск о признании сделок купли-продажи мнимыми, предоставив убедительные доказательства их фиктивности и доказав, что права на квартиру фактически не перешли к новым владельцам. В итоге суд вернул квартиру в собственность Геннадия Торгунакова. Теперь имущество может быть взыскано в пользу кредиторов.