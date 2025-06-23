«Теперь ему никто не доверяет»: В США Трампу предрекли непривычные переговоры с Россией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп понял, что Россию на Украине победить невозможно, да и заключение сделки с Москвой будет очень тяжелым. Об этом в эфире YouTube-канала Consortium News заявил бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй МакГоверн.
Эксперт констатировал — игра на Украине окончена.
«Он уже понял, что на Украине не победить, но и сделку ему будет тяжело заключить, никто теперь Трампу не доверяет», — заявил эксперт, добавив, что у Москвы уже сформирован иммунитет к международному давлению.
Потому Вашингтон будет вести с Россией непривычные для себя переговоры на равных, а не с позиции силы.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявил, что президент США Дональд Трамп будет единолично принимать решения по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной, однако Вашингтон считает, что урегулирование возможно только через переговоры.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп осознают актуальность и значимость проведения двусторонней встречи, однако нужно провести соответствующие приготовления для этого.