BI: Эстония использовала Украину как полигон для проверки своих боевых роботов

Эстонские власти используют конфликт на Украине как уникальную возможность для тестирования своей робототехники в боевых условиях. Об этом сообщает издание Business Insider.
Многие эстонские компании, производящие военную технику, отправляют свою продукцию на Украину для испытаний в реальных условиях конфликта. После этого оборудование дорабатывается и модернизируется. Генеральный директор эстонской компании Milrem Robotics Вяэрси заявил: «Испытания на Украине позволили нам извлечь ценные уроки и получить новые знания для совершенствования нашего оружия».
Вяэрси добавил, что роботы Milrem Robotics просты в управлении, но требуют обучения операторов, что не всегда возможно для украинских солдат. По этой причине значительная часть поставленной на Украину эстонской робототехники теряется, так как её невозможно эвакуировать из зоны боевых действий.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что Вооруженные силы Украины получают наиболее смертоносное оружие из Великобритании, Канады, Германии, Италии.