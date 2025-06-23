BI: Эстония использовала Украину как полигон для проверки своих боевых роботов

Вяэрси добавил, что роботы Milrem Robotics просты в управлении, но требуют обучения операторов, что не всегда возможно для украинских солдат. По этой причине значительная часть поставленной на Украину эстонской робототехники теряется, так как её невозможно эвакуировать из зоны боевых действий.