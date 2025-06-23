В Отрадном завершили расследование дела о покушении на сбыт наркотиков

В марте текущего года сотрудники Отдела МВД России по городу Отрадному во время оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, который передвигался быстрым шагом между домов. При проверке документов у него были выявлены признаки наркотического опьянения, от освидетельствования он отказался.
В ходе личного досмотра и осмотра квартиры у задержанного были обнаружены и изъяты 80 свертков с метадоном общей массой около 24 граммов. По данным полиции, стоимость изъятого наркотика на черном рынке может превышать 215 тысяч рублей.
Следствие назначило и провело ряд экспертиз, допросило свидетелей, провело обыски и собрал характеризующий материал. В отдельное производство выделены материалы проверки в отношении лиц, организовавших деятельность обвиняемого и сбывших ему запрещенные вещества.
Суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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