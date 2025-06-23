В Отрадном завершили расследование дела о покушении на сбыт наркотиков

В марте текущего года сотрудники Отдела МВД России по городу Отрадному во время оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, который передвигался быстрым шагом между домов. При проверке документов у него были выявлены признаки наркотического опьянения, от освидетельствования он отказался.